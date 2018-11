Harvey Weinstein muss sich vor Gericht verantworten. Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein soll laut einer Zivilklage 2002 eine 16-Jährige sexuell belästigt und angegriffen haben. Das geht laut US-Medien aus neuen Gerichtsdokumenten hervor.



Demnach hatte Weinstein den Teenager aus Polen bei einer Veranstaltung ihrer Modelagentur in den USA kennengelernt. Wenige Tage später habe er sie in seiner New Yorker Wohnung bedrängt und sexuelle Handlungen von ihr gefordert. Weinsteins Anwalt Ben Brafman wies die Vorwürfe als haltlos zurück.