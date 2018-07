Die Aufmerksamkeit richtet sich dennoch weiter vorwiegend auf seine bekannten Spieler wie Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona) und Mario Mandzukic (Juventus Turin). Das liegt auch daran, dass Dalic keine schillernde Karriere vorweisen kann. Er hat früher bei den kroatischen Vereinen Hadjuk Split, Dinamo Vincovci, Buducnost Titograd und NK Varazdin sowie zwischendurch bei FC Velez Mostar in Herzegowina als defensiver Mittelfeldspieler gekickt. Als Trainer fing er 2005 in Varazdin an und coachte später HNK Rijeka, KS Dinamo Tirana aus Albanien und NK Slaven Belupo Koprivnica.



2010 ging er nach Saudi-Arabien zu Al-Faisaly, dann zu Al-Hilal. 2014 zog er weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er mit dem Al Ain Club bis 2017 je einmal den Meistertitel, den Pokal und den Superpokal gewann, im Finale der asiatischen Champions League aber gegen Jeonbuk Hyundai Motors aus Südkorea verlor. Und dann holte ihn Davor Suker, der Präsident des kroatischen Fußball-Verbandes HNS, in einer panikartigen Hauruck-Aktion nach einem 1:1 gegen Finnland und wegen der Gefahr, die Zulassung zur WM zu verpassen, als Nachfolger des bisherigen Nationaltrainers Ante Cacic.