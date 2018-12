"There's no thing as a free lunch", sagen die Briten - und richtig, die meisten "kostenlosen" Spiele-Apps für Handy oder PC sind clever gestrickte Geldmaschinen, die unsere Ungeduld geschickt ausnutzen. Der Download ist kostenlos, das Spiel gaukelt einem schnelle Erfolge vor, aber wer dann weiterkommen will, zahlt für Spielbeschleuniger. Weil das schnell ins Geld gehen kann, sind Free-to-Play-Spiele nur für stoische Naturen zu empfehlen.



Oft ist es besser, ein paar Euro für ein komplettes Spiel auszugeben, bei dem man im weiteren Verlauf des Spiels nichts mehr zahlen muss. Hierfür kann man sich in den offiziellen App-Stores informieren (Google Play Store oder iOS App Store). Alternativ nutzt man die Empfehlungsportale für Spiele-Apps (etwa die US-Webseite "Toucharcade" oder die britischen "Pocket Gamer"). Der Vorteil ist, dass die Webseiten sich per Mail melden, sobald eine Spiele-App reduziert ist. Auch so lässt sich Bares sparen.