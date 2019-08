Es handle sich um die größte Kokainlieferung, die in Deutschland je entdeckt worden sei. Demnach wurden die Drogen bei einer routinemäßigen Risikokontrolle in einem Frachtcontainer mit Sojabohnen entdeckt, der per Schiff aus Montevideo in Uruguay über Hamburg ins belgische Antwerpen unterwegs war. Es handelte sich um mehr als 4.200 Pakete in 211 Sporttaschen.