Kokainblöcke fanden die Zollfahnder häufig. Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Zollämter in Hamburg und am Frankfurter Flughafen sind 2017 auf der Suche nach verbotenen Waren oft fündig geworden. In Hamburg stellten Zollfahnder im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kokain sicher. Im gesamten Bereich des Zollfahndungsamts, zu dem neben Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auch Bremerhaven gehört, waren es 6,3 Tonnen, wie Amtsleiter Rene Matschke sagte.



Am Frankfurter Flughafen beschlagnahmten Zöllner 2017 mehr als 7.000 Kilogramm Rauschgift.