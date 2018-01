Darüber hinaus tauchten in Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder sehr große Kokainlieferungen in Bananenkartons aus Südamerika auf, die per Schiff verschickt und an Großhändler und Supermärkte ausgeliefert wurden. Den bislang letzten derartigen Fall gab es im April in Leverkusen. Dazu kann es kommen, wenn die Täter ihre Drogenlieferungen nicht planmäßig abfangen können.