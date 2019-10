Boris Johnson auf dem Parteitag.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Boris Johnson will sein Land ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU führen, sollten Gespräche mit Brüssel über seine Brexit-Vorschläge nicht zu einem neuen Abkommen führen. Das machte der britische Premier in seiner Rede zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester deutlich.



Seine Vorschläge sollten noch heute an Brüssel übermittelt werden. Dem "Telegraph" zufolge sehen sie die Einführung von Zollkontrollen zwischen Nordirland und Irland vor, wenn auch nicht direkt an der Grenze.