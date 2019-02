Der Zollstreit lässt US-Whiskey-Exporte in die die EU einbrechen.

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/A3818_Klaus-Dietmar_Gabbert/dpa

Für Whiskey-Hersteller in Amerika hat der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollstreit unangenehme Folgen. Insbesondere die Exporte in die EU litten stark unter den Sonderzöllen, teilte der US-Branchenverband The Distilled Spirits Council mit.



Von Juli bis November seien die Ausfuhren in die EU im Jahresvergleich um 8,7 Prozent eingebrochen. Im ersten Halbjahr 2018 - bevor die Zölle stiegen - hatten die US-Whiskey-Exporte in die EU noch um fast ein Drittel zugelegt.