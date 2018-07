US-Präsident Trump twitterte am Dienstag "Zölle sind das Größte". Er hält Importzölle für ein Mittel der Industriepolitik, das heimische Firmen stärken und Arbeitsplätze zurück in die USA bringen könne. In seiner Rede auf der Versammlung der Veteranenorganisation VFW in Kansas City sagte der Präsident, die Bauern würden am stärksten von seiner Handelspolitik profitieren. Er bemühe sich derzeit um bessere Handelsabkommen.



Zugleich bat er seine Landsleute am Dienstag in einer Ansprache vor Veteranen in Kansas City um Geduld. "Wir müssen durchhalten", sagte Trump. "Diese Länder haben uns über Jahrzehnte abgezockt." Eine Lösung sei daher nicht innerhalb einer Woche zu erzielen. "Das dauert etwas länger. Aber wir werden es hinbekommen."