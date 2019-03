EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström.

Quelle: Stephanie Lecocq/EPA/dpa

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht im amerikanisch-europäischen Zollstreit derzeit keine Möglichkeit, Agrarprodukte in ein Handelsabkommen aufzunehmen. "Dafür gibt es in Europa derzeit keine Unterstützung, das ist die Wahrheit", sagte Malmström in Washington.



Die USA und die EU loten aus, wie sie ihre Handelsstreitigkeiten beilegen können. Die EU will zur Vermeidung der von den USA angedrohten Autozölle ein Abkommen schließen, das sich auf alle Industrieprodukte beschränkt.