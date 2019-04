Wer in Tschechien in einen Supermarkt geht, hat gute Chancen beim Regierungschef einzukaufen. Toastbrot, Wurst, Joghurt, Butter, Hühnerschenkel - alles aus Unternehmen des Konzerns Agrofert, hinter dem Andrej Babis steht, tschechischer Ministerpräsident.



Aktivisten haben sogar eine App entwickelt, mit der man Produkte scannen kann und die dann anzeigt, ob "Andrej" drinsteckt oder nicht. Denn nicht jeder findet es in Ordnung, dass große Politik und Big Business bei Babis in einer Art Personalunion vereint sind.