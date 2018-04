Insgesamt sollen in Fürstenried 600 neue Wohnungen entstehen, 16-stöckige Hochhäuser in teilweise nur drei Metern Abstand zu den schon bestehenden achtstöckigen Häusern. Bürgerinitiativen sehen die Nachverdichtung kritisch: "Ich weiß, dass München attraktiv ist. Wenn man aber sinnvoll dagegen steuern will, wird einem in meinen Augen nichts anderes übrig bleiben, als eine Balance zu finden", sagt Andreas Art von der Bürgerinitiative Pro-Fürstenried.