Reisen wie in der U-Bahn - seit Jahren sichern sich Billigflieger mit günstigen Tickets Marktanteile im Luftverkehr. Dabei steht eine Airline immer wieder im Fokus des medialen Interesses: Ryanair als eine der größten Low-Cost-Airlines in Europa wirbt aggressiv um Kunden und bringt mit ihren günstigen Tickets sogar Mitbewerber wie die Deutsche Lufthansa ins Straucheln. Inzwischen befördert der irische Billigflieger in Europa fast so viele Passagiere wie die Lufthansa weltweit.