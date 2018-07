Wenn dauerhaft Journalismus ein Kostenfaktor, aber kein wirklich gesundes Geschäftsmodell ist, dann wird es ihn in dieser Form nicht mehr geben und das ist gefährlich. Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger

Inzwischen geht es um existenzielle Fragen: Wird es gedruckte Tagespresse in Zukunft noch geben? Warum lassen sich Nachrichten im Netz so schlecht verkaufen? Und: Lässt sich Qualitätsjournalismus überhaupt noch privatwirtschaftlich finanzieren? Verlage drängen natürlich selbst ins Netz. Doch dort verdienen sie kaum Geld – die wenigsten deutschen Leser sind bislang bereit, für Online-Nachrichten zu bezahlen. "Wenn dauerhaft Journalismus ein Kostenfaktor, aber kein wirklich gesundes Geschäftsmodell ist, dann wird es ihn in dieser Form nicht mehr geben und das ist gefährlich", warnt Mathias Döpfner als Präsident des Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger.