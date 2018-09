Zschäpe-Verteidigerin hält letztes Plädoyer im NSU-Prozess. Quelle: Matthias Schrader/AP Pool/dpa

Rechtsanwältin Anja Sturm hat in ihrem Plädoyer im NSU-Prozess bezweifelt, dass die Hauptangeklagte Beate Zschäpe bei der Gründung des "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) eine eigenständige Rolle spielte.



Die Anwältin stellte auch in Abrede, dass es das NSU-Trio mit Zschäpe und ihren beiden Freunden Mundlos und Böhnhardt im Sinne der Anklage tatsächlich gab. Die Trio-These sei von Ermittlern und Vertretern der Bundesanwaltschaft in mehrere Zeugen "hineingefragt" worden, sagte Sturm.