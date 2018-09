Kurz vorm Abklatschen mit Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé: eine Aktivistin von Pussy Riot beim WM-Finale. Quelle: Cezaro De Luca/dpa

Ein Moskauer Gericht hat alle vier Flitzer vom Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Zudem sei es ihnen verboten, in den nächsten drei Jahren Sportevents in Russland zu besuchen, urteilte das Gericht russischen Medien zufolge.



Die Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot bestätigte auf Facebook die Urteile. Die vier Aktivisten waren am Sonntag beim Finalspiel zwischen Frankreich und Kroatien auf das Fußballfeld gestürmt. Dabei trugen sie Polizeiuniformen.