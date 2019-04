Eine Fußgängerampel mit einem Abbild von Theodor Fontane.

Quelle: Nestor Bachmann/dpa

Theodor Fontane leuchtet in seiner Heimatstadt Neuruppin seit Freitag als Ampelmännchen. Anlässlich des 200. Geburtstags des Schriftstellers nahm die Stadt am Fontaneplatz acht Ampeln in Betrieb, auf denen der Dichter in Rot und Grün blinkt.



Die Ampelbilder zeigen Fontane in der Grünphase mit Wanderstock und Buch unter dem Arm. In der Rotphase sieht man ihn mit Wanderstock und seinen Hut hebend. Die Bilder sind Sonderanfertigungen, die der Künstler Max-Otto Stoye im Auftrag der Stadt entwarf.