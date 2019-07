Der Landeswahlausschuss hat am 7. Juli 2019 eine "Medieninformation" veröffentlicht, in der in knappen Sätzen die Gründe der Entscheidung aufgeführt werden. Im Kern - so heißt es - sei es um die Frage gegangen, ob es sich bei den verschiedenen Landesparteitagen vom Februar und März 2019 um eine einheitliche Aufstellungsversammlung gehandelt habe.