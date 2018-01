Steinmeier bekräftigte seine Dankbarkeit für die 23 Millionen ehrenamtlich tätigen Menschen in Deutschland, die er nach eigenem Bekunden am liebsten alle eingeladen hätte. "Das ist, glaube ich, der eigentliche Kitt in unserer Gesellschaft, der diese Gesellschaft zusammenhält." Mit Blick auf die Bundestagswahl in zwei Wochen erneuerte der Bundespräsident seinen Aufruf: "Nehmt das vornehmste Bürgerrecht wahr und geht wählen."