Das Logo der Deutschen Post in einer Zustellbasis. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Chefs mehrerer Versand-Dienstleister haben ihre Kritik an der Post und der Bundesnetzagentur wegen zu hoher Brief-Portokosten bekräftigt.



"Aktuellen Bestrebungen der Deutschen Post AG, das Porto wieder deutlich zu erhöhen, muss Einhalt geboten werden", schreiben die Leiter von Hermes, DPD, Go, UPS, GLS sowie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik an Bundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann. Das Brief-Porto sei bereits heute zu hoch und verzerre den Wettbewerb, heißt es weiter.