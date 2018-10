Die EU lehnte Italiens Budgetpläne ab. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die EU-Kommission hat in einem historisch einmaligen Vorgang die Haushaltspläne Italiens für das kommende Jahr zurückgewiesen. Die Regierung in Rom muss demnach innerhalb von drei Wochen einen neuen Entwurf einreichen. Die Budgetpläne Italiens seien in keiner Weise mit europäischen Stabilitätsregeln vereinbar.



Roms Entwurf vom 15. Oktober sah eine Ausweitung der Neuverschuldung auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vor - dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung zugesagt.