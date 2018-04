US-Außenminister Mike Pompeo bei seiner ersten Reise in Übersee. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat im festgefahrenen Nahostkonflikt Israelis und Palästinenser aufgerufen, die Verhandlungen für ein Ende der Krise wieder aufzunehmen. "Wir glauben, dass Israelis und Palästinenser einen politischen Dialog haben müssen", sagte Pompeo.



"Was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft, werden die Parteien am Ende die Entscheidung über die richtige Resolution treffen." Auf seiner ersten Auslandsreise in Übersee war Pompeo in Brüssel, Israel und Saudi-Arabien.