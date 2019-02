Dem Frankfurter Finanzamt waren die Aktionen von attac aber zu politisch. 2014 hob es die Gemeinnützigkeit auf. Seitdem hat attac weniger Mitgliedseintritte zu verzeichnen und steht vor großen bürokratischen und auch finanziellen Herausforderungen. Attac klagte gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit und gewann Ende 2016 vor dem Hessischen Finanzgericht. Doch das Bundesministerium der Finanzen - damals noch unter der Führung von Wolfgang Schäuble (CDU) - schaltete sich ein und erteilte dem Hessischen Finanzministerium die Weisung, Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts einzulegen. Und so gelangte der Rechtsstreit vor den Bundesfinanzhof in München, dem obersten Gericht für Steuer- und Zollsachen in Deutschland.