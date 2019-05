Bundesaußenminister Heiko Maas (l) im UN-Sicherheitsrat.

Quelle: Loey Felipe/Vereinte Nationen/dpa

Die USA haben einen von Deutschland im UN-Sicherheitsrat vorgelegten Resolutionsentwurf zu sexueller Gewalt in Konflikten in letzter Minute abgeschwächt. Die Amerikaner hatten sich an einer Textpassage gestört.



Erst nach der Streichung des Passus stimmten die 15 Ratsmitglieder ab. 13 von ihnen stimmten dafür. Russland und China enthielten sich. Außenminister Heiko Maas (SPD) bezeichnete die Resolution als "Meilenstein auf dem Weg zur Beendigung sexualisierter Gewalt in Konflikten".