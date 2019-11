Apparatur, mit der sich Frauen Stromstöße gaben. Archiv

Quelle: -/Polizeipräsidium Oberbayern Nord/dpa

Am Landgericht München II startet heute ein Aufsehen erregender Prozess: Ein 30-Jähriger ist wegen versuchten Mordes an 88 Frauen und Mädchen angeklagt. Er soll sie per Skype dazu gebracht haben, Apparate zu bauen, um sich lebensgefährliche Elektroschocks zuzufügen.



Die Videochats zeichnete der IT-Spezialist auf. Ein Fetisch soll das mutmaßliche Motiv sein. Der Mann aus dem Raum Würzburg soll sich als Wissenschaftler ausgegeben und behauptet haben, er suche Teilnehmerinnen für eine medizinische Studie.