Beim Arbeitslosengeld I gab es 705.000 Mahnverfahren. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Die Jobcenter haben 2018 fast sechs Millionen Mahnverfahren eingeleitet, um zu viel gezahlte Hartz-IV-Leistungen zurückzufordern. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor.



Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland gab es 5,7 Millionen Fälle, in denen Mahnungen verschickt wurden. Insgesamt wurden 2,59 Milliarden Euro an Hartz-IV-Leistungen zurückgefordert. In wie vielen Fällen aus den Mahnverfahren dann Vollstreckungsverfahren wurden, wurde nicht genannt.