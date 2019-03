Das Problem: Diese werden in der Regel inklusive Verpackungen als Biomüll angeliefert, so dass jede Menge Plastik mit in den Kompost und in die flüssigen Gärreste gelangt. Die Folge: Kompost ist fast immer mit Plastikmüll belastet.



Dabei gelten Kompost und Gärreste aus Biogasanlagen eigentlich als umweltfreundliche Alternative zu Kunstdüngern. Deshalb haben die Hersteller nun reagiert: In einer Selbstverpflichtung erklärten sie, die gesetzlich erlaubten Höchstmengen an Störstoffen freiwillig deutlich zu unterschreiten.