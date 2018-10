Messwerte zu den verschärften Düngeregeln liegen noch nicht vor. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will vor Gericht einen besseren Schutz des Grundwassers vor Nitrat aus der Landwirtschaft erstreiten und verklagt die Bundesregierung. Die Verschärfung des Düngerechts aus dem Jahr 2017 reiche nicht aus, um die Grenzwerte künftig einzuhalten, sagte DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.



Die Bundesregierung hatte in ihrem Nitratbericht 2016 eingeräumt, dass an 28 Prozent der Messstellen in Agrargebieten die EU-Grenzwerte im Grundwasser überschritten werden.