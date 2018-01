Die gute Nachricht zuerst: Unser Trinkwasser gehört zu den bestkontrollierten Lebensmitteln in Deutschland. Doch das Umweltbundesamt warnt: Immer mehr Tiere in Massenställen produzieren riesige Mengen Gülle und Mist. Diese landen größtenteils als Dünger auf Äckern. Zudem werden auf Obst- und Gemüsefeldern Mineraldünger aufgebracht. Das übergroße Nitratangebot wird nur zum Teil von den Pflanzen verwertet. So sickert das überschüssige Nitrat mit dem Regenwasser ins Grundwasser.