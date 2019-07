Simon: Zum Beispiel von Schweden und den Niederlanden. Dort betreuen mehr als doppelt so viele Pflegekräfte die stationären Patienten und Patientinnen im Krankenhaus. Im ambulanten Sektor haben sich sogenannte "community nurses" bewährt: Was in Deutschland noch relativ unbekannt ist, hat sich in skandinavischen Ländern, in Großbritannien, USA und Australien schon erfolgreich etabliert. Vor allem in ländlichen Regionen unterstützen speziell qualifizierte Pflegefachkräfte die Gesundheitsversorgung. In Australien wird zudem das Konzept "Hospital in the Home" angewendet, wobei Patienten eher aus dem Krankenhaus entlassen werden können.