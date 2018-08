Durch zu viele Nährstoffe im Wasser können sich Algen vermehren. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die Menge der Nährstoffe und Schwermetalle, die aus Deutschland in die Ostsee gelangt, geht nach amtlichen Daten seit 2006 nur leicht zurück. Das geht aus einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Frage der Grünen hervor.



Im Jahr 2016 gelangten etwa 11.943 Tonnen Stickstoff aus Deutschland in die Ostsee. Im Jahr 2006 waren es laut Umweltbundesamt (UBA) 15.327 Tonnen. Wenn zu viele Nährstoffe in die Ostsee kommen, wird das Meer laut UBA überdüngt und Algen vermehren sich stärker.