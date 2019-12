Kramp-Karrenbauer mit Friedenslicht in Zypern.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dankt den Soldaten in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr mit einem vorweihnachtlichen Besuch auf Zypern. Die CDU-Politikerin landete mit ihrer Delegation in Larnaka.



Sie wollte am Abend Männer und Frauen treffen, die für die Unifil-Mission im Einsatz sind - und brachte ein in Bethlehem entzündetes "Friedenslicht" mit. Mit ihrem Dienst stünden die Soldaten für die Sicherheit Deutschlands ein. Die Aufgaben seien nicht immer einfach, aber umso wichtiger.