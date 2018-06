Papst Franziskus besuchte Benedikt. Quelle: L'osservatore Romano/ANSA/dpa

Papst Franziskus hat zu Weihnachten seinen Vorgänger Benedikt XVI. besucht. Der Pontifex habe dem emeritierten Papst am Donnerstag im Kloster "Mater Ecclesiae" einen Besuch abgestattet und Frohe Weihnachten gewünscht, teilte der Vatikan mit.



Das Treffen habe etwa eine halbe Stunde gedauert. Der gebürtige Bayer Benedikt lebt seit seinem Rücktritt im Februar 2013 in dem Kloster hinter Vatikanmauern. Auch in den vergangenen Jahren stattete Franziskus Benedikt einen Weihnachtsbesuch ab.