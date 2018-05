Altmaier (CDU) in seiner Zeit als Bundesumweltminister. Quelle: Focke Strangmann/dapd Pool/dpa

In der Großen Koalition gibt es Ärger um geplante zusätzliche Windräder und Solaranlagen für mehr Klimaschutz. In einem Referentenentwurf von Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier (CDU) zur Ökostrom-Förderung fehlt der schnellere Ausbau komplett.



Ein Sprecher von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) meldete "Gesprächsbedarf" an: "Für uns gilt der Koalitionsvertrag. Dort ist vereinbart, dass die Maßnahmen bereits 2019 und 2020 wirksam werden", sagte er.