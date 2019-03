Eine Pflegerin hält die Hand einer Seniorin. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Trotz aller politischen Versprechungen für die Pflege in Deutschland verlangt die Branche weitergehende Verbesserungen. Schon derzeit dauere es fünf Monate, um eine freie Stelle in der Pflege zu besetzen, sagte der Präsident des Deutschen Pflegerates, Franz Wagner.



"Wir sind noch nicht am Tiefpunkt angelangt", warnte Wagner. Ein Drittel der Pflegekräfte überlege, aus dem Beruf auszusteigen. Nötig seien vor allem eine bessere Bezahlung und arbeitnehmerfreundlichere Dienstpläne.