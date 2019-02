Schulassistenten im Unterricht

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Der Deutsche Lehrerverband fordert ein Aussetzen der Inklusion. "Was wir jetzt brauchen, ist ein Moratorium bei der Inklusion", sagte Verbandschef Meidinger der "Welt". Inklusive Pädagogik heißt, alle Kinder an Regelschulen gemeinsam zu unterrichten, also auch Kinder mit besonderem Förderbedarf wegen einer Behinderung.



Meidinger sagte, in vielen Bundesländern sei der zweite Schritt vor dem ersten gemacht worden, also Förderschulen geschlossen, ohne die Regelschulen personell zu stärken.