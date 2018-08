Laut Spahn dürfe es auf Dauer nicht zu wenig Pflegekräfte geben. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesregierung will sowohl in Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen mehr Pflegestellen schaffen. Das Kabinett verabschiedete einen milliardenschweren Gesetzentwurf. In der Altenpflege sollen 13.000 Stellen geschaffen werden.



Krankenhäuser, die zu wenig Pflegekräfte beschäftigen, dürfen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weniger Patienten behandeln. "Es kann auf Dauer nicht gehen, dass man strukturell zu wenig Pflegekräfte hat", sagte der CDU-Politiker im ZDF morgenmagazin.