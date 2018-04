Doch diese hoffnungsvolle Rechnung geht für das Finanzministerium nicht auf. Denn dass die süße Steuer der mächtigen Getränkeindustrie, allen voran Coca-Cola und Britvic sauer aufstoßen wird, war klar. Schließlich hatten sie bereits über Jahre auf politischen Druck den Zuckergehalt in den Getränken für den britischen Markt gesenkt. Immerhin hatten sie zwei Jahre Zeit, sich zu wappnen, um der Steuer zu entgehen. So verkauft Coca Cola seinen roten Verkaufsschlager seit März in kleineren Flaschen für mehr Geld. Und holt sich so die Steuer vom Kunden zurück. Bei den Marken Fanta und Sprite wurden die Rezepturen geändert - weniger Zucker, stattdessen mehr Süßstoff. Sprite hat statt 6,6 Gramm nur noch 3,3 Gramm Zucker, Fanta statt 6,9 nur noch 4,6 Gramm Zucker (Zum Vergleich: In Deutschland enthalten Sprite und Fanta 9 Gramm Zucker pro 100 Milliliter).