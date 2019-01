Aber wenn er zitiert, dann muss er doch wörtlich zitieren - sinngemäß allein ist kein Zitat. Autor Robert Menasse

Bereits Ende 2017 warf der Historiker Heinrich August Winkler Menasse die Verwendung falscher Zitate vor. Zu Beginn dieses Jahres griffen auch Politiker die Kritik auf. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hielt Dreyer am Freitag vor, mit der Auszeichnung Menasses den Grundsatz zu verlassen, "für Wahrheit im öffentlichen Diskurs" einzustehen. Die Preisverleihung sei "ein schwerer Fehler". Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Joachim Paul bezeichnete Menasse als "Zitatfälscher" und "linken Staatskünstler".



In seiner Dankesrede beschrieb Menasse einen Traum, in dem er Carl Zuckmayer fragt: "Was soll ich armes Schwein in Mainz bloß sagen?" Und er beschreibt, dass er sich im Traum in Zuckmayers "Geheimreport" wiedergefunden habe: "Luftikus steht wegen unkorrekten Zitierens schwer in Kritik." Er müsse sich dabei auch selbst an die Nase fassen: "Er dreht zwar den Sinn nicht um. Aber wenn er zitiert, dann muss er doch wörtlich zitieren - sinngemäß allein ist kein Zitat."