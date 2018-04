Auf der Erde gibt es immer mehr Plastikmüll. Symbolbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Eine neue Enzymvariante könnte Forschern zufolge bei der Plastik-Vernichtung helfen. Sie zersetze das unter anderem für Flaschen verwendete Material PET, berichtete die University of Portsmouth. Das Wissenschaftlerteam will das Enzym nun weiterentwickeln, um PET und eventuell andere Kunststoffe industriell abbauen zu können.



Die Forscher hatten die neue Enzymvariante per Zufall geschaffen. Es gebe in diesem Bereich aber noch viel mehr zu tun, sagte der Leitautor der Studie, Harry Austin.