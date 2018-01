In mehreren Bundesländer kam es wegen des Sturms zu Zugausfällen. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Das Sturmtief "Friederike" sorgt in Deutschland für Zugausfälle. Nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat die Deutsche Bahn nun auch in Niedersachsen den kompletten Bahnverkehr eingestellt. Betroffen seien sowohl Regional- als auch Fernverkehr.



Auch der Flugverkehr ist stark beeinträchtigt. Die Flughäfen Düsseldorf und München etwa strichen einige Flüge. Im Nachbarland Niederlande wurde Alarmstufe Rot ausgerufen. Der Flughafen Schiphol in Amsterdam strich wegen des Sturms alle Flüge.