Mehr als hundert Rettungskräfte waren im Einsatz und holten die Passagiere aus dem Zug. Der Lokführer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine Reisende aus dem verunglückten TGV sagte dem Radiosender France Bleu Alsace, es habe eine "sehr starke Erschütterung gegeben". Dabei seien Risse in Fensterscheiben entstanden. Der Zug habe dann scharf gebremst. "Er ist nicht umgestürzt, neigt sich aber zur Seite", berichtete sie.