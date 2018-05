Pendler müssen am Montag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Zugausfälle und Verspätungen haben am Wochenende den Bahnverkehr von und nach Sylt behindert. Wegen des Ferienendes in NRW kam es vor allem im Rückreiseverkehr zu längeren Wartezeiten in Westerland. Am Montag sollen 14 Regionalzüge ausfallen.



Bei Messungen war festgestellt worden, dass mehrere Schienenteile zwischen Bredstedt auf dem Festland und Morsum auf Sylt beschädigt sind. Die Züge dürfen deshalb nur Tempo 20 fahren. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern werden, ist nicht klar.