"Insbesondere Eingriffe in die menschliche Keimbahn und ihre Auswirkungen auf zukünftige Nachkommen sind stark umstritten", heißt es in einer Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, der in seiner Jahrestagung am heutigen Mittwoch Fragen rund um die Möglichkeiten der gezielten Veränderung des menschlichen Genoms diskutiert.