Blaulicht der Polizei. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Die Polizei hat in Mainz einen in den Niederlanden gesuchten Terrorverdächtigen festgenommen. Das teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt mit. Demnach steht der Festgenommene im dringenden Verdacht, "sich an Vorbereitungen zur Begehung eines terroristischen Anschlags in den Niederlanden beteiligt zu haben".



Es handelt sich um einen 26-jährigen Syrer. Einem Sprecher zufolge steht der Einsatz in Zusammenhang mit der Festnahme von vier weiteren Terrorverdächtigen in den Niederlanden.