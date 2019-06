Nach den Paris-Anschlägen 2015 gibt es eine Festnahme. Archiv.

Im Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Paris vom November 2015 ist ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter Mann in Sachsen-Anhalt festgenommen worden. Der 39-Jährige befindet sich in vorläufiger Auslieferungshaft, so die Staatsanwaltschaft Dresden.



Der Bosnier war in einem Verfahren gegen zwei Landsleute wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ins Visier geraten. Vor einer Woche nahmen BKA-Spezialkräfte den Mann in Bad Dürrenberg südlich von Halle fest.