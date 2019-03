Wir machen an mehreren Fronten gute Fortschritte und ich glaube nicht, dass TAV eine Regierungskrise auslösen kann. Agrarminister Gian Marco Centinaio

Das Problem werde gerade gelöst, schrieb M5S-Chef Luigi di Maio am Samstag auf Facebook. "Reden wir jetzt also über was anderes und machen weiter." Wie das Problem gelöst werden soll, schrieb er nicht.



Centinaio erklärte dem Nachrichtensender TGCom 24: "Wir machen an mehreren Fronten gute Fortschritte und ich glaube nicht, dass TAV eine Regierungskrise auslösen kann." Er bekräftigte aber die Position seiner Partei und des Lega-Chefs Matteo Salvini, das Bahnprojekt müsse fertiggestellt werden, "weil Italien es braucht".