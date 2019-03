Politiker auf einer Baustelle der geplanten Strecke. Archivbild

Quelle: Alessandro Di Marco/ANSA/AP/dpa

Kurz vor Ablauf einer Vergabefrist am Montag streiten in Italien die beiden Regierungsparteien über ein milliardenschweres Bahnprojekt. Die rechte Lega ist für die Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke von Turin nach Lyon in Frankreich, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung ist dagegen.



Die Koalition drohe daran aber nicht zu zerbrechen, sagte Agrarminister Gian Marco Centinaio von der rechtspopulistischen Lega. Die Strecke soll die Zugfahrten zwischen wichtigen europäischen Städten beschleunigen.