Am Morgen war nahe der Station Marsandiz ein Zug entgleist.

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Unter den neun Toten des Zugunglücks von Ankara ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch ein Deutscher. Die Botschaft in Ankara sei informiert und stehe mit den türkischen Behörden und den Angehörigen in Kontakt.



Bei dem Zugunglück am Rand der türkischen Hauptstadt waren am Morgen mindestens neun Menschen getötet und 47 verletzt worden. Ein Hochgeschwindigkeitszug war frontal mit einer Lokomotive zusammengestoßen, die auf denselben Gleisen für eine Kontrollfahrt unterwegs war.