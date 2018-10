Zugunglück in Indien. Quelle: Prabhjot Gill/AP/dpa

Während eines Hindu-Festes in Indien ist ein Zug in eine Menschenmenge auf den Schienen gefahren und hat Dutzende Gläubige getötet. "Es gibt mehr als 50 Opfer", sagte ein Polizist dem lokalen Sender India TV. Das Unglück geschah in der Nähe von Amritsar im Bundesstaat Punjab.



Die Behörden konnten den genauen Hergang der Katastrophe nicht benennen. Die Rede war von laut explodierendem Feuerwerk. Die Menschen sollen auf die Gleise gelaufen sein und den nahenden Zug nicht gehört haben.